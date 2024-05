La mayoría de colombianos están llorando la partida de Ómar Geles, uno de los mejores compositores del país que fue responsable de éxitos musicales como ‘Tarde lo conocí’. A pesar de haber salido victorioso de una recaída de salud que había tenido semanas antes de su fallecimiento, un paro cardiorrespiratorio se lo llevó para el otro lado.

Luego de una semana muy dolorosa para los amantes de la música vallenata, los familiares de Geles han recibido apoyo de miles de personas que amaban al músico.

Sus siete hijos están tratando de asimilar la noticia, sobre todo los más pequeños que de seguro están entendiendo mucho menos que los demás. Ómar Geles, como se llama uno de los siete, subió un ‘post’ a su Instagram en donde dejó un sentido mensaje para su padre, aprovechando para contar que no fue capaz de verlo en el ataúd.

“No te he querido ver en ese cajón, no es la imagen que quiero que quede en mi memoria, mejor me quedo con tu sonrisa bonita, con tu amor infinito, con tu sentido del humor, con tus besos que me reiniciaban la vida siempre que me los dabas”, inició diciendo el joven.

“Te fuiste orgulloso de mí y eso es lo que me hace más feliz en el mundo. Me duele el alma, me duele todo, pero sé que desde el cielo, junto con mi mamá, nos van a dar la fortaleza y la sabiduría para afrontar todo lo que venga. Te amo, te adoro, te voy a extrañar cada segundo de mi vida. Ve con mamá y le das un beso y un abrazo y dile que sus hijos la adoran y que la extrañan”.

