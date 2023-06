“Cuando empecé a ser famoso en el acordeón conocí novias, muchas novias. Más o menos 300 mujeres han pasado por mi vida”, reveló Ómar Geles, uno de los compositores más famosos de Colombia, en una entrevista que le concedió al periodista Víctor Sánchez Rincones, que se convirtió hasta en su confidente.

El artista aprovechó ese espacio que le dieron para contar algunas anécdotas de su vida, sobre todo de amor, pues el tener una larga experiencia con mujeres le ha hecho vivir experiencias buenas y malas; sin embargo, hay una que le movió el corazón y que lo hizo componer una de las canciones más famosas del vallenato en Colombia, como lo es ‘cuando casi te olvidaba’, tema que fue interpretado por la agrupación Los Diablitos que integró junto a Álex Manga.

En la entrevista, el compositor de temas como ‘busca un confidente’, ‘después de tantos años’, entre otras, reveló que pasó un fuerte despecho por una mujer que le fue infiel y de la cual estaba profundamente enamorado.

“Estando en Valledupar me encontré con una servilleta con los labios de esa mujer en color rojo y decía ‘para mi cielo, mi chocolatín’, y le compuse esa canción”, expresó Geles.

Sin embargo, el momento más emotivo de la entrevista fue cuando interpretó un apartado de esa composición, en la que quedó demostrado la relación que tiene lo que vio en la servilleta y el sentimiento que tenía por esa mujer.

“Buscando entre mis cosas viejas yo me encontré una nota que decía, mi cielo yo te amo y tus labios pintados como un beso para mí, ay decían cielo te amo, para mi chocolatín. Después de un año cuando casi te olvidaba, cuando por fin pasaba un día sin recordarte, después que no sentía celos ni rabia, si me decían que tenías otro amante. Un día quemé lo que de ti guardaba: tus credenciales, tus fotos y cartas y se escapó esta nota que hoy me mata y ese es el motivo de mi llamada”, dice el apartado de la canción.

Justo cuando Ómar Geles estaba cantando esa letra, no pudo contener las lágrimas y el video fue publicado en redes sociales y se ha vuelto viral, pues hay muchos amantes del vallenato que admiran la capacidad para escribir del artista y el sentimiento con el que lo hace.