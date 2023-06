Luego de varios años de trabajo juntos, el acordeonero sanjuanero Emerson Plata anunció su separación musical con el acordeonero Nelson Velásquez.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Plata mencionó que está disponible para emprender otros proyectos, ya sea en Colombia o el exterior.

“A partir de la fecha me declaro libre y disponible para emprender cualquier proyecto musical dentro o fuera de Colombia, mientras Dios me mantenga con vida y me lo permita, las notas de Emerson Plata seguirán aportando su granito para enriquecer nuestro amado folclor”, dijo el acordeonero.