Fue increíble cruzar la meta y encontrarte a ti ahí 🖤 Gracias por la paciencia, por creer en mi y por motivarme. Este sueño también fue gracias a ti cosa! 🖤 @tatoperez84 amo hacer equipo y compartir esta hermosa pasión contigo. • • • • @ironman70.3cartagena #VamosAethos #Im703cartagena #triathlonlifestyle #tri_community #triatlon #triathlon #trilife #3athlonlife #athlete #tritraining #whywetri #thetrihood #3athlete #swimbikerun #ironmantraining #triatloncolombia #ironman703cartagena

A post shared by Crespa (@crespamartinez) on Dec 5, 2018 at 2:38pm PST