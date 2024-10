‘Cony’ Camelo estuvo fuera de varios episodios de ‘Masterchef Celebrity Colombia’, según Claudia Bahamón, porque estaba muy enferma. Por supuesto, estar tanto tiempo fuera de la cocina tiene sus consecuencias, como por ejemplo, tener que llegar a lucir el delantal negro de sentencia de salida.

En estos días en los que Camelo no estuvo en competencia, no pudo acumular nada de minutos que los iba a necesitar en otro reto decisivo, por lo que cuando se reintegró no pudo utilizar ninguno de los beneficios que sí tenían sus compañeros.

Muchos televidentes creyeron que sería inevitable que llegara al reto de eliminación, pero no fue así. Ella misma lo dijo, a veces la vida no es justa, pero en esa historia la suerte estuvo de su lado.

Le tocó junto a Paola Rey, Carolina Cuervo y ‘Jacko’ en grupo y contó con la suerte de que los comensales de la noche le pusieron un puntaje bastante alto, por lo que terminaron salvándose y viendo el resto de la semana desde el balcón.

Dicho detalle molestó a los televidentes, sobre todo porque no hizo ningún mérito para salvarse de esa manera, aparte de haber presentado el último plato.

Por supuesto, los televidentes no dejaron pasar el asunto gratis, por lo que comentaron que no parecían estar muy de acuerdo con los jurados ni con lo que había pasado, pues consideraron que, luego de tantos días sin enfrentarse a la cocina, debía pasar directamente a reto de eliminación, sin posibilidad de salvación.

“Yo viendo de nuevo la injusticia de ayer“, “Se salvó la ‘Cony’. Esa es muy de buenas y nosotros muy de malas”, “qué pereza ver a ‘Cony’ en el balcón hoy”, fueron algunos comentarios en Twitter.