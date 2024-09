En la noche de este viernes 20 de septiembre se vivió un capítulo emotivo en el programa. El reto de eliminación dejó la sorpresiva salida de Franko Bonilla que entre lágrimas se despidió de sus compañeros.

Una de las reacciones más sentidas fue la de la presentadora Claudia Bahamón, quien recordó que juntos ganaron un reto en la actual temporada de ‘Masterchef’.

“Lo que más me llevó de ti es que no se te olvide que hicimos historia y ganamos juntos mi primer reto de campo”, indicó Bahamón.

Sin embargo, no todo fue color de rosa y se sintió que a no todos los ‘famosos’ le caía bien Franco. En este sentido, Cony Camelo hacía caras desde el balcón por la palabras de la conductora del programa.

Además, la actriz no se quedó callada y dio a entender que se alegraba de la salida del humorista. “Yo siento un fresquito la verdad de que ese ‘man’ se haya ido”, dijo Camelo.

¿Qué dijeron otros participantes de ‘Masterchef’ sobre Franco Bonilla?

Por su parte, la medallista olímpica Caterine Ibargüen fue más amable en sus declaraciones y elogió al ibaguereño.

“Se va una persona luchadora, súper bonita, que no se detiene. Ver llorar a un hombre es difícil, y más a Franko que se nota que se guarda muchas cosas, no las expresa”, aseguró la deportista.

Asimismo, Paola Rey, recordada por novelas como ‘Pasión de gavilanes’, no dejó pasar la oportunidad de hablar de la autenticidad del exparticipante.

“Me conecté mucho con Franko por su corazón, es una persona muy linda y auténtica”, indicó Rey.