‘Cony’ Camelo no apareció en el set de ‘Masterchef Celebrity Colombia’ y varios televidentes se dieron cuenta de tal detalle, por lo que no dudaron en comentarlo en redes sociales.

Inició el capítulo del 7 de octubre y la actriz no estuvo presente, cosa que no es normal teniendo en cuenta que Camelo es muy exigente con su trabajo y su presencia.

Teniendo esto en cuenta, una de las reglas del canal es que ningún participante puede faltar a algún capítulo, sea la excusa que sea, por lo que Camelo tendrá una sanción grave.

Hasta el momento el canal no ha confirmado cuál será el castigo que la participante tendrá, pero probablemente se enfrentará en un reto con delantal negro.

Los televidentes parecen estar de acuerdo, teniendo en cuenta que desde hace varios capítulos están pidiendo que sea retirada de la competencia por su manera de actuar.

“‘Cony’ con delantal negro apenas vuelva“, “qué rico que ‘Cony’ no está y que cuando vuelva llega con delantal negro. Ojalá y no se lo pueda quitar”, “la verdad es que la fastidiosa de la ‘Cony’ no hace ni un poquito de falta”, “¿y si mejor nos hacen el favor y sacan de una vez a ‘Cony’ del programa?”, “‘Cony’ volverá con delantal negro”, fueron algunos comentarios en redes sociales.