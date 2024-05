‘La Segura‘ se vio sorprendida al descubrir que su comunidad no había votado por ella, así que quedó en riesgo de eliminación para este miércoles 8 de mayo.

Esta decisión la desconcertó, ya que ella es una de las participantes que ha tenido la mayor votación en ‘La casa de los famosos‘, sin embargo, no fue respaldada por su público en esta ocasión.

Tras el ‘complot’ que hizo el ‘team Papilla’ para votar por un participante ‘Galáctico’, el ‘Jefe’ determinó nominar a Diana Ángel y Julián Trujillo y enviarlos a la placa de eliminación.

Luego, Carla Giraldo y Cristina Hurtado, de manera inesperada, le contaron a ‘la Segura’ que fue nominada después de obtener la segunda menor cantidad de votos, quedando solo por encima de Camilo Pulgarín, quien también enfrentará la gala de eliminación este miércoles 8 de mayo.

En ese momento, la ‘influenciadora’ miró asombrada a Karen Sevillano, quien cogió a Melfi a puños. Sevillano tampoco le convenció la noticia, ya que la creadora de contenido en las últimas semanas ha tenido la votación más alta por parte de su comunidad llamada ‘los Segureños’.

‘La Segura’ pidió que votaran por ella para salvarse

Luego de conocerse esa decisión y con cara de desconcertada la creadora de contenido contó:

“Quedé nominada, no entiendo nada, pero honestamente no sé qué decirles. Dependo de ustedes, es que me siento tan mal, porque yo digo: ‘Entonces ‘las segureñas’ quieren que me vaya ya'”.

“Prefiero mil veces estar nominada por alguien de ‘La casa’ que por mi público, me siento tan mal, no sé que pensar. Si ustedes quieren que me vaya pues es su determinación. Me siento como un cul…”