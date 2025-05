El ‘reality’ sigue siendo centro de emociones y conflictos, y un nuevo capítulo ha captado la atención del público. La relación entre la ‘influenciadora’ paisa Karina García y el cantante barranquillero Andrés Altafulla, una de las más comentadas del programa, enfrenta un obstáculo inesperado: los celos de Karina provocados por las constantes menciones de Rocío, conocida como ‘Rochy’, la exnovia de Altafulla.

(Vea también: Ay, Karina… Marcela Reyes afirma que su ‘amiga’ habría tenido romance con su esposo)

Esta situación, que ha causado revuelo dentro y fuera de la casa, pone a prueba la solidez de su romance en un entorno donde cada palabra y gesto es escrutado por compañeros y televidentes.

Altafulla, de 38 años, ingresó al ‘reality’ como un participante carismático, conocido por su paso en programas como ‘Protagonistas de nuestra tele’ y su carrera musical. Desde su llegada, su química con Karina, una modelo de 34 años, se convirtió en un imán para las cámaras, consolidándose con momentos apasionados que no pasaron desapercibidos.

¿Quién es ‘Rochy’, exnovia de Altafulla en ‘La casa de los famosos’?

Sin embargo, la armonía de la pareja se ha visto eclipsada por las referencias de Altafulla a ‘Rochy’, una figura clave en su pasado sentimental. En una charla íntima con Valentina Ruiz, conocida como ‘la Jesuu’, el cantante abrió su corazón, describiendo a ‘Rochy’ como una mujer excepcional con quien mantiene una amistad cercana pese a su ruptura hace dos años.

“Ella es como una hermana para mí. No podía frenar su camino, pero siempre estará en mi vida”, confesó, palabras que no cayeron bien a Karina.

La ‘influenciadora’, visiblemente afectada, expresó su malestar durante una dinámica grupal, admitiendo que las alusiones constantes a ‘Rochy’ la incomodan.

(Vea también: Yina Calderón amenazó a Karina García en ‘La casa de los famosos’: “Los dejo en evidencia”)

“No me gusta que hagas eso todo el tiempo”, le reprochó a Altafulla, desatando un momento de tensión que captó la atención de sus compañeros. La situación se intensificó cuando el equipo de Altafulla compartió en Instagram una foto de él con ‘Rochy’, acompañada de un mensaje que exaltaba su vínculo.

La publicación, difundida en una cuenta de Instagram, provocó una avalancha de comentarios en redes sociales, donde los seguidores especulan sobre los verdaderos sentimientos de Altafulla y el impacto de ‘Rochy’ en su relación actual. “Karina tiene razones para estar molesta, pero él parece no darse cuenta”, opinó un usuario en X.

Dentro de la casa, la pareja ya enfrentaba críticas de participantes como Yina Calderón y ‘la Toxicosteña’, quienes cuestionan la autenticidad de su romance y los acusan de actuar sin considerar a los demás, especialmente tras escenas subidas de tono en el cuarto fuego.

Los celos de Karina añaden un nuevo desafío, mientras Altafulla defiende su postura, asegurando que su conexión con ‘Rochy’ es puramente amistosa. “No hay nada de que preocuparse, pero entiendo que pueda malinterpretarse”, explicó en una conversación posterior, intentando calmar las aguas.

En redes sociales, el público está dividido. Algunos apoyan a Karina, argumentando que Altafulla debería ser más sensible a sus sentimientos, mientras otros elogian su madurez al mantener una relación cordial con su ex. “Es normal que Karina se sienta insegura, pero él no está haciendo nada malo”, comentó un televidente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Famosos de la A a la Z (@famososhastalaz)

(Vea también: Robo dentro de ‘La casa de los famosos’ tiene preocupados a los televidentes)

Con la competencia avanzando y las nominaciones acercándose, la pareja enfrenta un momento crítico para superar las inseguridades y consolidar su lugar en el reality, donde compiten por un premio de 400 millones de pesos.

* Pulzo.com se escribe con Z