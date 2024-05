Isabella Santiago, la más reciente expulsada de ‘La casa de los famosos’, contó a ‘Buen día, Colombia’, de RCN, qué sucedió al finalizar su participación en el ‘reality’ y cómo está ahora.

(Vea también: “Son unas hipócritas”: Isabella Santiago le tiró duro a ‘La Segura’ y Karen Sevillano)

Isabella Santiago habló luego de su expulsión de ‘La casa de los famosos’

Santiago relató qué fue lo que sintió cuando el ‘Jefe’ le dijo: “Sal de la casa ya”.

“Fue duro escuchar al ‘Jefe’ cuando me dijo que sería expulsada, yo estaba en ‘shock’, la gente me hablaba e intentaba disimular que no estaba pasando nada. Pero, puedo decir que tomaron la decisión la respeto”, dijo Santiago.

Después, dijo: “En la competencia siempre decía: ‘Saquéenme de aquí, yo quiero salir’. Adentro lo sufrí, me mantenía fuerte, pero era inevitable que me quería ir. La verdad, cuando estaba afuera me sentí tranquila, pero me di cuenta que no estaba sintiendo nada, ni tristeza, ni temor, nada“.

Santiago prosiguió y dijo: “Fue una recocha lo que pasó el día de la fiesta y cuando me expulsan yo pensé que la gente debía estar viendo lo peor de mí. Al salir vi que la gente tuvo mucha empatía conmigo y se pusieron en mi lugar”.

Luego, contó: “Estoy tranquila porque la reacción del público es de mucho amor y de cariño. Me encuentro impactada. Esta dimensión no me lo esperaba aquí afuera”.

La exparticipante también señaló: “El que esté libre de todo pecado que tire la primera piedra. ¿Quién no se ha emborrachado? ¿Quién no la ha gozado? ¿Quién no ha brincado? Entonces vamos a juzgar a una persona por una cuestión que pasó y dejamos atrás las cosas que hicimos en tres meses”.

Santiago afirmó que, con toda la información que tiene sobre los concursantes, si le ofrecieran unirse al concurso, sin duda, revolucionaría esa casa “Pondría esa casa patas arriba”.

Andrés López, presentador del programa de RCN, le comentó cómo definiría su participación en el ‘reality’: “Yo la defino como digna de respeto, de valentía, de confianza, de respeto y de empatía, en pro de mis valores y tal cual como soy”.