La emoción se apoderó del programa que llega a la etapa más esperada por sus televidentes. Se trata del fin de ‘Todos o nada’ que consistía en que los participantes debían convencer a los cuatro mentores o no podían continuar.

De esta manera, al iniciar el episodio quedaban tres cupos y uno de ellos pretendía ser ocupado por Camilo Cuervo, quién fue pareja de Rafaela Chávez, hija de la interprete de ‘Amor sincero’.

El joven salió al escenario a interpretar la canción ‘Hawái’ de Maluma y fue Santiago Cruz el encargado de darle la retroalimentación sobre su presentación y por qué no lo convenció.

“Los nervios pueden jugar en contra; siento que eso fue lo que te pasó porque te conozco hace un montón de años, mí hermano. Me sabe fatal, pero tengo que ser coherente y ‘Hawái’ me parece un temazo que requiere unos juegos vocales muy bonitos que a mí me quedaron faltando”, indicó Cruz.

¿De dónde conocía Camilo Cuervo a Santiago Cruz?

Los dos han trabajado juntos en el ámbito musical y el artista emergente confesó que le gusta impulsar nuevos talentos, algo que comparte con el miembro del jurado.

¿Qué pasó con la relación de Camilo Cuervo y Rafaela Chaves, hija de Marbelle?

Los dos mantuvieron una relación desde 2022 hasta inicios del 2024. En su momento se filtro una foto que habría sido malinterpretada y el cantante fue acusado de maltratar a Chaves, sin embargo, ella mismo salió a desmentirlo.

Luego en una entrevista con la revista 15 Minutos dio sus razones de la ruptura.

“Tenemos lenguajes de amor completamente distintos; no supimos manejar los escenarios y nuestra relación”. Creo que aprendimos muchísimo y también vivimos cosas muy nuevas para nosotros que no hemos experimentado con otras parejas”, indicó Cuervo.