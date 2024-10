‘La descarga’ avanza en Caracol Televisión con éxito y una de sus grandes figuras aprovechó para soltar una confesión, a partir de su primera composición, sobre cómo estuvo bajo una “trampa” en el arranque de su carrera.

¿Cuándo compuso Santiago Cruz su primera canción?

Santiago Cruz escribió su primera canción a los 18 años, según contó en entrevista en ‘Los hombres sí lloran’, al dejar en evidencia cómo su evolución fue lenta debido a sus adicciones.

“Componía, pero de una de una manera muy vaga y y no me atrevía a mostrar mucho. La verdad yo empecé a componer, ese cuento es bonito, porque si yo me pongo a hacer un promedio de las canciones que yo escribí entre mis 18 años, que fue cuando escribí la primera canción seriamente, hasta mis 30 años, que fue mi proceso de rehabilitación, el promedio es de una canción semestral. Terrible, una vergüenza. Cuando empecé la rehabilitación le pregunté a mi terapeuta: ‘Oiga, y si me pongo bien, ¿de qué voy a escribir?’ Porque la trampa que uno tiene es esa”, indicó.

Cruz, que en ‘La descarga’ expuso su sorpresa con una participante, se explicó sobre esa denominada situación que se atravesó en su trayectoria musical y que, por error, le hacía suponer que era necesario que se mantuviera bajo complicaciones personales.

“Claro, toda esa trampa que nos da que nos han dejado esos grandes ‘rockstars’, como ‘El club de los 27’ y ‘Los poetas malditos’, que hay que estar muy jodido para hacer algo de cierto valor. Tener uno que sentir uno la obligación de estar mal para hacer algo de cierto valor. Entonces yo hacía todo lo que estaba mal, pero claro esa gente son unos genios y estando mal le salen cosas fantásticas. Yo tenía ese infierno y lo que hacía era un m…”, reconoció

Santiago Cruz, el mayor de ‘La descarga’ con 48 años, remarcó cómo superó sus adicciones gracias al proceso de rehabilitación para proyectarse en la actualidad como una figura de la música en Colombia.

¿Qué le pasó a Santiago Cruz con las adicciones?

Santiago Cruz ha sido muy abierto sobre su lucha contra las adicciones al alcohol y las drogas. A lo largo de su carrera, ha compartido públicamente su experiencia, convirtiéndose en un ejemplo de superación para muchos.

Santiago Cruz reconoció que durante varios años, especialmente en su juventud, consumió alcohol y drogas de manera habitual, lo que afectó significativamente su vida personal y profesional

El tolimense encontró ayuda profesional y se sometió a un proceso de rehabilitación para superar sus adicciones. Gracias a su fuerza de voluntad y al apoyo de sus seres queridos, logró superar sus adicciones y transformar su vida.

Santiago Cruz es un reconocido cantautor colombiano, nacido en Ibagué, la capital musical de Colombia. Su música se caracteriza por letras profundas y melodías conmovedoras, que lo han posicionado como uno de los artistas más queridos y respetados de su país. Su origen en la capital tolimense le ha brindado una conexión profunda con la rica tradición musical colombiana, lo que se refleja en sus canciones. Su voz cálida y emotiva ha cautivado a millones de oyentes en todo el mundo. Cruz ha sido designado Embajador de Buena Voluntad de las Naciones Unidas, lo que demuestra su compromiso social y su deseo de utilizar su música para generar un impacto positivo en el mundo.

