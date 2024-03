Lo ocurrido este fin de semana en el ‘reality’ del Canal RCN entre Nataly Umaña y su esposo, Alejandro Estrada, despertó todo tipo de comentarios en redes sociales. Entre ellos se mencionó a Melfi, quien para muchos fue el causante de que la relación amorosa entre los actores se quebrantara pese a que la ibaguereña le quitó cualquier culpa.

Sin embargo, hace unos días los padres del panameño, Anasiris Vásquez y Miguel Melfi, dieron su punto de vista y tiraron un fuerte señalamiento contra la pareja, asegurando que todo habría estado planeado antes de que comenzara el programa.

“No sabemos lo que se está viviendo allá dentro, no entendemos la situación, pero sí pensamos que es una estrategia de Nataly y su esposo, por lo que hemos visto en las diferentes entrevistas de él [Alejandro Estrada]”, mencionaron inicialmente en ‘Buen día, Colombia’.

Pero allí no quedó todo, pues también se refirieron directamente a las actitudes que tomó Alejandro Estrada después de que se conociera el aparente romance entre su esposa y Melfi.

“El señor [Estrada] pasó de estar muy triste a estar haciendo ‘tiktoks’ y promocionándose él, como su negocio. Eso es una actuación de ella y de su esposo planeada antes del ‘reality’”, agregaron los padres de Melfi en el mismo espacio.

Qué había dicho Alejandro Estrada sobre Melfi

Las declaraciones de los padres del panameño se dieron después de que el actor colombiano señalara que el extranjero no había tenido valores ni respeto por haberse metido con una mujer casada.

“Su percepción y declaraciones en las que dice que Miguel y su familia están carentes de educación, creo que ahí sí la educación le debe faltar a él porque no ha tenido respeto con mi familia. Él no nos conoce, porque hemos creado una familia llena de principios y valores”, comentó el padre de Melfi en el programa del Canal RCN.

En ese mismo matutino, Estrada había sido enfático al señalar que le parecía de “mal gusto” la actuación de Melfi en ‘La casa de los famosos’ al saber que Nataly Umaña estaba casada.

“El actuar de Melfi se me hace de mal gusto, yo nunca me he acercado a una mujer casada, porque no se trata de experimentar si la persona va a caer o no, simplemente uno bloquea y uno sabe que una persona casada, pues, no se toca y la verdad, eso me tiene bastante enojado con este muchacho […]. Él tiene una falencia enorme educacional pretendiendo a una mujer casada”, señaló en su momento.

