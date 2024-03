Luego de la entrada de Alejandro Estrada al programa, Miguel Melfi, involucrado en el triángulo amoroso con la participante Nataly Umaña, pidió un espacio para enviarle un mensaje a su familia y seguidores a raíz del escándalo que lo tiene como centro de la controversia.

El cantante panameño explicó que su fugaz romance con la actriz fue un “error” y comentó que está dispuesto a asumir las consecuencias, pues es consciente del daño que ha causado en muchas personas.

De hecho, Melfi comenzó ofreciéndoles disculpas a los compañeros de ‘reality’, en un discurso que no se vio por el Canal RCN, ya que fue después de la transmisión y eliminación de Isabella Sierra.

“Primero, les pido disculpas si en algún momento sintieron incomodidad, también agradecerles a las personas que se acercaron a tratar de aconsejarme y evitar este momento. Cuando tomo una decisión, lo hago sabiendo las consecuencias que tengo que afrontar”, dijo en un principio.

Qué dijo le dijo Melfi a Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos’

En el video que subió la cuenta en X @MomentosDeLCDLF, Melfi aceptó que se “equivocó” con su conducta y le pidió perdón a Alejandro Estrada, asegurando que las emociones le hicieron perder la cabeza.

“Alejo [Alejandro Estrada] quiero referirme de hombre a hombre y pedirte disculpas, me equivoqué, lo acepto, cometí un error, quisiera haberlo podido controlar, tal vez regresar el tiempo y no cometer los errores que cometí porque odio hacerle daño a las personas. Siento que las emociones hacen que perdamos la cabeza y el rumbo de las personas que quisiéramos llegar a ser. Te entiendo, aunque no estoy en tus zapatos, pero, con toda sinceridad, de corazón discúlpame. Lo siento”, precisó.

Asimismo, el panameño aprovechó la atención de los participantes y las cámaras para dedicarles unas palabras a sus familiares y amigos, de quienes indicó que están afectados por todos los comentarios que están haciendo con su nombre.

“A mis papás, a mi familia, quiero pedirles disculpas porque sé que no deben estar pasando un buen momento afuera. Sé lo mucho que los afecta. Durante estos dos años que decidí tomar esta carrera y esta vida, sé lo que les afecta mis acciones, estoy consciente y no me cabe duda de que los valores que me inculcaron desde pequeño son los mejores”, mencionó.

Y agregó: “Jamás quisiera que por mis actos fueran juzgados, porque no se lo merecen. Como humano y como hombre, reconozco que me equivoqué y lo siento de verdad. No quiero que me defiendan, me atengo a las consecuencias. No hay tiempo para mirar atrás. Lamentablemente, me equivoco y de corazón perdón“.