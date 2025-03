Así como Gustavo Petro sorprendió a Canal 1, la determinación de cancelar el consejo de ministros desde las 7:00 de la noche coincidió con el anuncio de uno de los programas más vistos en Colombia.

¿Qué pasa con ‘Yo me llamo’ 2025 si hay consejo de ministros de Petro?

‘Yo me llamo’ 2025 lanzó un aviso promocional del programa para el lunes 17 de marzo a las 8:00 de la noche, poco antes de que se ratificara la cancelación del consejo ministerial, que abría dudas sobre la emisión del concurso.

Lo llamativo es que el anuncio mostró que Amparo Grisales y el resto de jurados se verán en una situación en la que pocas veces se han encontrado, lo que al final enciende la expectativa.

“Esta noche, ‘Yo me llamo’ esconde un tesoro… El escenario brillará como nunca y la decisión será más difícil que nunca. ¿Quién logrará conquistarlo?”, indicó la cuenta de Instagram del formato.

De hecho, en ese video aparecieron los expertos en medio del reconocimiento por el talento y el comentario jocoso de Laura Acuña, al indicar que a este paso ella y Melina Ramírez quedarían en riesgo frente al talento de los participantes.

¿Cuánto dura un Consejo de Ministros en Colombia?

La duración de un consejo de ministros en Colombia varía según la agenda y los temas a tratar, pero las más recientes emisiones televisadas del gabinete de Gustavo Petro fueron de dos a tres horas. Cabe anotar que finalmente no se emitió el 17 de marzo y no interrumpió a ‘Yo me llamo’.

El periodo puede oscilar considerablemente. Depende de la complejidad de los asuntos a discutir, la cantidad de intervenciones y la necesidad de tomar decisiones importantes.

Hay reuniones que pueden durar unas pocas horas, mientras que otras pueden extenderse durante varias horas. Para este caso, el contexto está en la marcha prevista para el martes 18 de marzo.

Recientemente, se han dado a conocer consejos de ministros que han tenido una duración extensa, como el consejo de ministros, que duró 6 horas, en el cual se debía de abordar el tema de los decretos de emergencia para atender la crisis humanitaria del Catatumbo.

¿Quién es el dueño de ‘Yo me llamo’?

El dueño de ‘Yo me llamo’ es Banijay Group, una empresa multinacional que adquirió Endemol, creador del formato, con lo que ahora le pertenecen los derechos de ese reconocido concurso internacional.

En Colombia, el programa es producido y emitido por Caracol Televisión, por lo tanto es el encargado del formato en el territorio colombiano, con adaptaciones que le han dado algún color especial.

Dos ejemplos contundentes de este tema son la integración de la inteligencia artificial, ahora llamada Armonio, y de un personaje como ‘Búfalo’, responsable de pedirle la salida a los concursantes.

