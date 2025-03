El presidente Gustavo Petro destapó la caja de pandora con su reciente propuesta de llevar las reformas a las calles, a través de una consulta popular con la que las personas manifiesten si están de acuerdo o no con las modificaciones en cuanto a trabajo y salud.

El primer acto, de lo que se espera sea una seguidilla de movilizaciones a favor del Gobierno de Petro será este martes 18 de marzo, cuando el primer mandatario convocó un día cívico para que los trabajadores puedan sumarse a una gran marcha de carácter nacional.

Sin embargo, la propuesta ha despertado el rechazo de varios sectores, incluyendo a los mandatarios locales, puesto que varios de los alcaldes de algunas de las principales capitales del país, se manifestaron en contra de la decisión y ratificaron que los servicios seguirán abiertos al público durante la jornada.

Estos son las ciudades y gobernaciones en las que sus alcaldes y gobernadores ya confirmaron que no habrá día cívico este 18 de marzo:

Bogotá

Cali

Bucaramanga

Villavicencio

Arauca

Córdoba

Medellín

Antioquia

Montería

Cartagena

Tolima

Ibagué

Cundinamarca

Qué ciudades y departamentos sí tendrán día cívico este 18 de marzo

Sin importar que sean o no simpatizantes del Gobierno, hay varias alcaldías y gobernaciones que sí tomarán la propuesta del presidente para este 18 de marzo y permitirán que funcionarios salgan a manifestarse en apoyo a las reformas del Gobierno.

Entre las ciudades y gobernaciones que sí tendrán día cívico están:

Puerto Carreño

Tunja

Sincelejo

Santa Marta

Popayán

Qué dicen los alcaldes del día cívico en Colombia

Uno de los primeros en manifestarse fue el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. “Este martes, la Alcaldía de Bogotá garantizará la prestación de todos sus servicios y no se sumará al día cívico. Los 710.000 estudiantes de colegios públicos de la ciudad tendrán clase presencial y alimentación escolar”, señaló en X.

Por su parte, Federico Gutiérrez se expresó en el mismo sentido, asegurando que colegios e instituciones públicas seguirán trabajando. “Como Alcalde, solo puedo tomar la decisión en el sector público del Distrito y eso hago: tenemos una gran responsabilidad con Medellín, la gente confía en nosotros y no vamos a parar (…) A seguir trabajando”, advirtió ‘Fico’ en redes sociales.

Otro alcalde que se hizo de oídos sordos al llamado del presidente fue Alejandro Éder en Cali, quien afirmó que las entidades funcionarán pero se garantizará el derecho a protestar.

“Este martes 18 de marzo, hospitales, colegios, servicios públicos y la administración municipal operarán con normalidad. Respetamos el derecho a la protesta pacífica, pero nuestra prioridad es que Cali avance con trabajo y resultados para los caleños”, escribió en X.

— Alejandro Eder (@alejoeder) March 17, 2025

Otra capital que no le jala al día cívico es la de Bolívar, puesto que el alcalde cartagenero, Dumek Turbay, confirmó la normalidad en la jornada.

“Habrá todas las garantías para las marchas pacíficas y para que la gente se exprese, pero Cartagena trabajará en su normalidad. La Secretaría del Interior está trabajando para hacer todo el acompañamiento del caso y así, la convocatoria que se ha planteado, no tenga ningún tipo de inconvenientes”.

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, también se negó a que la capital de Santander tenga el día cívico.

“Bucaramanga es una ciudad productiva, con deberes en el servicio ciudadano que no pueden parar, por eso el municipio no se acogerá al decreto del Día Cívico del Gobierno Nacional del próximo martes. Como siempre ha sido, garantizaremos el derecho a la protesta y expresión de todas las personas que decidan salir a manifestarse en las calles”, aseveró en redes sociales.

Otra ciudad donde se trabajará con normalidad este 18 de marzo será Villavicencio, como lo confirmó a La W el alcalde Alexánder Baquero.

“Villavicencio no se suma a esa propuesta del Gobierno Nacional. La ciudad es el centro de operaciones de la Orinoquía, no podemos parar servicios porque ya no somos petroleros. Tenemos limitaciones financieras y económicas como entidad territorial”, dijo a la emisora.

El alcalde de Arauca, Juan Alfredo Quenza Ramos, fue otro que le bajó el dedo a la medida. “La directriz que le acabo de impartir a todo mi equipo de la administración municipal en Arauca capital es que vamos a trabajar común y corriente, pero vamos a trabajar con más ganas”, declaró en el mismo medio.

En el norte del país la situación es similar con las declaraciones del alcalde de Montería, Hugo Kerguelén.

“Montería no se unirá al día cívico convocado por el Gobierno Nacional. Hoy, lunes, algunos comerciantes han convocado un paro que está generando afectaciones económicas. No podemos permitirnos parar durante dos días; el comercio necesita mantenerse activo, produciendo y generando ingresos para familias y la economía local”, declaró Kerguelén en X.

Por el contrario, hay muchos otros que no han dado muchas luces sobre qué pasará este martes. Dilian Francisca Toro, la gobernadora del Valle del Cauca, aseguró que van a trabajar con común y corriente en su administración porque quiere “darle las garantías a las personas que tienen citas a la gobernación”, así como a los “que quieren marchar”, razón por la que se les permitirá. Así lo dijo:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cali es Cali OFICIAL (@caliescalioficial)

El que sí ha mantenido mucho silencio al respecto es el alcalde de Barranquilla, Alex Char. No obstante, la Asociación de Educadores del Distrito de Barranquilla (Adeba) aseguró que “el magisterio en Barranquilla y en el Atlántico no estarán en actividades en las aulas de clase”, razón por la que aseguran no habrá clases en los colegios públicos este martes.

