Aunque Andrés Montoya no lleva muchos meses en el noticiero, ha dejado en evidencia la gran relación que tiene con su colega, quien, además, también es su amiga, pues se conocen desde mucho antes, específicamente desde la Universidad.

¿Cómo es la relación de Alejandra Giraldo y Andrés Montoya?

Frente a las cámaras es evidente que los presentadores se llevan muy bien. Sus seguidores se habían estado preguntando si fuera del set es lo mismo o si, por el contrario, son más distantes.

A través de su cuenta de Instagram, Giraldo compartió un video mostrando su rutina de ejercicios. Lo que llamó la atención fue que, a su lado, estaba su colega, quien la estaba acompañando en su entrenamiento. Mientras lo grababa con su celular, le gritó que saludara a sus seguidores. Inmediatamente, él le contestó en medio de risas y tratando de esconderse: “¿qué es lo que me está haciendo? No me grabe”. Giraldo, con una sonrisa, agregó: “me vine a entrenar y me encontré a este personajillo”.

Sus seguidores les han dejado mensajes en sus redes elogiando su relación."¿Fueron compañeros de estudio? Qué chévere", "ahora sí madrugo con ganas ver el noticiero con este super equipo", "los dos son lo máximo", "son nuestro orgullo paisa", "me encanta el equipo que hacen", "grandes presentadores", "ahora sí me voy al trabajo muy bien informada", "excelentes presentadores, diferentes y extrovertidos".

¿Cuántos años tiene Alejandra Giraldo, presentadora de ‘Noticias Caracol’?

La periodista y presentadora nació en Medellín, el 9 de abril de 1984. Actualmente tiene 38 años, y en sus redes sociales suele ser muy activa. En Instagram tiene 206 mil seguidores, con quienes interactúa diariamente.

¿Quién es el esposo de Alejandra Giraldo?

La presentadora está casada con Alejandro Serrano, un empresario a quien conoció hace más de 10 años. Tienen dos perros como mascotas y por las fotos que publica la paisa en sus redes, lucen muy enamorados y felices de la familia que conforman.