Para ese concierto de Waters en la capital, el músico, compositor y cantante británico “necesitaba un grupo de niños y jóvenes que lo acompañarán en uno de los momentos más bellos de su show”, informa el Canal Capital.

Los jóvenes, de entre 9 y 23 años de edad hacen parte del colectivo Movtómico, del programa Crea, del Instituto Distrital de las Artes (Idartes).

“Estoy muy emocionada de haber sido elegida entre el grupo de niños que acompañarán en tarima a Roger Waters, porque desde hace algún tiempo mi familia me hablaba de Pink Floyd y me mostró que sus letras nos enseñan a ser personas críticas e independientes, que no se dejan llevar por la sociedad”, dijo a ese medio Gabriela Contreras Borja, de 12 años, una de las que estarán en la tarima del el estadio Nemesio Camacho El Campín.

“Agradezco a las personas que nos escogieron y agradezco a Roger Waters por darnos la oportunidad de presentarnos frente a más de 40.000 personas en representación de los niños de Colombia”, agregó.

El director (e) del Idartes, Jaime Cerón, precisó al respecto: “Esta invitación al concierto de Rogers Waters es una manera de reconocer el nuevo talento bogotano, además de tener una mirada importante a lo que está pasando en el Programa Crea del Idartes, que está en 20 centros ubicados en las localidades de Bogotá, impactando a más de 53.000 niños y jóvenes”.