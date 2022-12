Al llanto de Gusi que provocó la advertencia a un participante, ‘La descarga’ sumó un nuevo momento inesperado dentro de la nueva fase de equipos en la competencia de canto.

Después de una estrategia que le pillaron a Santiago Cruz, el tolimense apareció con varios artistas, entre ellos, Dante, más conocido por ser el imitador de Nino Bravo en ‘Yo me llamo’.

Después de cantar juntos ‘Cartas amarillas’, el participante se sinceró sobre la experiencia de compartir escenario con su mentor, en un momento de mucha expresividad.

“No sé si lo pueda hacer, pero [señala a Santiago Cruz] canta muy lindo. Yo no quiero ser ni lambón ni zalamero, pero delante todos ustedes y delante toda Colombia le pido una oportunidad por favor porque yo tiré una cosa fuerte en Estados Unidos y la dejé. Llevo cantando 35 años y no solo canto lo de Nino Bravo, canto muchas más cosas, que si usted me permite y me guía vamos a sorprender a muchas personas”, afirmó.