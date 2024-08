Por: Cazafamosos

La nueva apuesta de Caracol Televisión por seguir liderando el ‘rating’ en la televisión colombiana es ‘Klass 95’, una serie que reúne a algunas de las mujeres más hermosas de la industria para retratar, con tintes biográficos, la historia de la primera agencia de modelaje en el país.

La producción cuenta con 45 episodios y fue estrenada el pasado 18 de agosto en la cadena de televisión. Cuenta con la participación de destacados artistas como Nicole Santamaría, Laura Barjum, exseñorita Colombia, Diego Trujillo y Manuela Valdés.

Actriz de ‘Klass 95’ vendía galletas en Estados Unidos

En una entrevista que se le hizo recientemente a la protagonista de la historia, Nicole Santamaría, quien interpreta a Shaio Dominguez, fundadora de la agencia, la actriz comentó a la Revista Vea algunos momentos difíciles que tuvo que atravesar cuando se fue de Colombia.

En la actualidad, Santamaría reside en Los Ángeles, Estados Unidos, en busca de consagrar su sueño como actriz en la gran pantalla de Hollywood, pero este camino, como lo ha reconocido, no ha sido sencillo.

Durante los primeros meses de su estancia logró sostenerse con ahorros que tenía destinados para esta nueva etapa, también le sugirió a su representante no postularla para ningún ‘casting’ en Colombia.

“Me fui con unos ahorros, pero a los dos meses se me fue acabando la plata y pensé ‘¿será que me devuelvo , ahorro y regreso?’ pero sabía que no tenía sentido”, comentó a la revista.

En ese momento se le presentó a Santamaría la oportunidad de trabajar en un ámbito muy diferente del artístico: “Mi primer trabajo fue una fábrica de galletas. Yo era la encargada de las ventas por internet”.

Le confesó al medio mencionado que por esos días había momentos en los que ‘lloraba de frustración‘ al tener que enfrentarse cada día a un oficio que parecía alejarla cada vez más de sus sueños.

“Tampoco estaba hablando inglés o yendo a castings. Lo único era que iba a clases de actuación en la noche y eso me daba un respiro”.

Su tiempo en esa empresa fue de seis meses, y luego tuvo la oportunidad de trabajar como anfitriona en un hotel donde pudo conocer a más artistas como ella: “Actores, escritores, bailarines, mucha gente que como yo que está en la tarea de conseguir sueños”.

Describió que en varias ocasiones se encontró en los pasillos del hotel con personas que la reconocían por su trabajo en varias novelas colombianas como ‘Alias JJ’, ‘El cartel de los sapos: El origen’ y ‘La hipocondríaca’.

“La gente me ve y me pregunta pero ‘¿usted qué hace aquí?’. Yo les digo: ‘trabajando’. No es algo que me avergüence, al contrario me parece bonito, inspirador. Todos trabajamos”

Nicole Santamaría comentó que también trabajó junto a un empresario exitoso en el país norteamericano que en más de una ocasión le dio una mano para que ella pudiera asistir a diferentes ‘castings’.

La actriz se regresará a su hogar en Los Ángeles a seguir luchando por el sueño americano: “Yo no voy a decir que porque acabo de protagonizar una serie, no voy a hacer esto o aquello. Aquí nadie es más o menos que nadie y hay que pagar cuentas”, comentó.

