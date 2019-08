El hijo del exsenador Samuel Arrieta aseguró en los videos, que fueron difundidos en Facebook, que los uniformados no “pudieron conseguir plata“, y por esto decidieron bajarlo de su vehículo y requisarlo “a la fuerza“.

Cada detalle de lo ocurrido fue grabado por uno de los acompañantes del influenciador, quien mostró cuando fue abordado por el policía que le hizo abrir un canguro (riñonera) que llevaba puesto.

“Estaba en el carro, no encontraron nada, por eso estoy aquí caminando tranquilo. […] Que se joda la puta Policía“, expresó en parte de la grabación.

Arrieta también aprovechó para preguntarles a sus acompañantes si fueron requisados y todos negaron haber pasado por esto, por lo que comentó que a él sí le habían hecho este procedimiento porque está “totalmente tatuado”.

Esta es la grabación:

Por el comportamiento del ‘youtuber’ ante los uniformados presentes, le fue impuesto un comparendo por maltrato a la autoridad.

El hecho también fue difundido en la emisión de ‘Lo sé todo’, de Canal 1, allí los presentadores dieron sus puntos de vista con respecto a los videos difundidos, pero parece que lo dicho por Elianis molestó a Nicolás y le recordó la escena en ‘Protagonistas de Novela’.

“Me da risa porque una de las periodistas que hizo esta nota me dice a mi que no me educaron bien, que yo soy una persona terrible, pero esa misma persona, Elianis no se qué, hizo esto en televisión nacional hace unos años; ¿con qué cara me dices a mi algo?”, expresó Arrieta.