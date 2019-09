“He decidido retirarme y tener a mi familia. Yo sé que ustedes están felices ahora. A mis fans, sigan representándome, háganlo hasta el día de mi muerte […] Los amo de por vida”, fue el curioso tuit que escribió la intérprete de ‘Anaconda’.

A raíz de esta revelación, varios seguidores la apoyaron y le desearon éxitos en esta nueva etapa con su pareja el rapero Kenneth Petty, mientras que otros lamentaron la noticia de su sorpresivo retiro musical, y están esperando que todo sea una broma de mal gusto de la cantante.

“Ok. Ha pasado una hora, arrepiéntete. Ya te extraño”, “Te amo y te apoyo, Nicki, solo que ya iniciaste una familia y somos nosotros”, “¿Lo dice en serio?”,”Nicki para, esto no es gracioso”, “No estoy preparado para esto”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en el tuit de la intérprete de ‘Super bass’.

No obstante, la rapera Young M.A. no creyó en las noticias de Minaj y sugirió que su cuenta había sido hackeada.

A continuación, las reacciones de celebridades y fanáticos de la rapera:

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE 😘♥️🦄 — Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) September 5, 2019

You must be hacked 🤔 https://t.co/AqChBeGAEN — Young M.A (@YoungMAMusic) September 5, 2019

Congrats @NickiMinaj on your retirement! Now that you’ve redeemed yourself as a server, you’re welcome to come out of retirement with us! — Red Lobster (@redlobster) September 5, 2019

about to look up the word “retire” hopefully it means dropping an album tomorrow, wish me luck ❤️ pic.twitter.com/2JCgmbEBjz — Dom Corona (@domcorona_) September 5, 2019

ok sis it’s been a hour, give the act up. i miss you already 🥺 pic.twitter.com/4qVFQFkEvx — 🇲​🇮​🇨​🇦​🇭​ (@itsxmicah) September 5, 2019