GUAYACAN NO ESTARA EN EL CONCIERTO DE VENEZUELA BOGOTA. La mundialmente famosa Guayacan Orquesta, no estara ni ha sido invitada al concierto que se realizara en los proximos dias en Venezuela, patrocinado por el actual gobierno chavista. Asi lo confirmó el maestro Nino Caicedo, directivo de la agrupacion y compositor de todos sus exitos. Caicedo dijo que “ni siquiera hemos sido contactados por los organizadores del concierto, por lo que queremos aclarar que nuestra orquesta no estará presente en Venezuela. Son absolutamente falsos los rumores y las informaciones que han circulado en tal sentido”. Guayacan orquesta viaja hoy en la mañana a una nueva y nutrida gira de conciertos por Estados Unidos durante dos semanas.