Hace unos días, Netflix publicó por medio de sus cuentas en redes sociales, un adelanto de la próxima producción documental sobre reinas africanas.

En este nuevo capítulo, se mostrará la historia de la última gobernante de la dinastía ptolemaica del Antiguo Egipto, Cleopatra, pero con un enfoque completamente distinto al que se ha hecho anteriormente, pues contará con voces de expertos develando las raíces de la reina.

Durante los dos minutos del tráiler se puede ver que el documental tendrá imágenes que se recrearon sobre momentos que habría vivido Cleopatra, mientras los invitados hablan sobre cómo fue la vida de la egipcia y por qué consideran que en realidad fue una mujer afro.

La actriz que interpretó el personaje en esta ocasión fue la británica Adele James, quien no ha dudado en contestar a los reproches de algunos internautas que aseguran que su papel y la intención de la productora ejecutiva, Jada Pinkett Smith, es “reescribir la historia” y hacer “afrocentrismo” forzando la inclusión.

Just FYI, this kind of behaviour won’t be tolerated on my account. You will be blocked without hesitation!!!

If you don’t like the casting don’t watch the show. Or do & engage in (expert) opinion different to yours. Either way, I’M GASSED and will continue to be! 🕺🏽🕺🏽🕺🏽 pic.twitter.com/zhJjaUkxyc

