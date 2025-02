Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, reveló en una reciente entrevista con Noticias Caracol que se sintió engañada al aceptar un preacuerdo con la Fiscalía, situación que la llevó a recibir una condena superior a cinco años en la cárcel El Buen Pastor.

Este caso ha sido uno de los más resonados en los medios debido a los hechos acontecidos durante las protestas de 2019 y las implicaciones legales que siguieron. Durante los disturbios de dicho año, Barrera estuvo involucrada en actos que resultaron en daños a la propiedad pública, lo que posteriormente derivó en su proceso judicial.

Por qué ‘Epa Colombia’ dice que la engañaron en su caso

En una conversación desde el centro penitenciario, la ‘influencer’ compartió cómo se desarrollaron los hechos que la llevaron a aceptar los cargos contra ella. Según comentó, había un entendimiento inicial que el delito de “concierto para delinquir con fines terroristas” sería excluido de su causa.

“Se aceptaron los cargos para quitar el de ‘con fines terroristas’. Me engañaron, me engañó el fiscal y me engañó el abogado. Ellos supuestamente habían hecho un preacuerdo, el cual a mí me engañaron porque fue todo lo contrario, aquí llegué a la cárcel El Buen Pastor”, detalló Barrera en su declaración.

En dicha entrevista, ‘Epa’ relató cómo vive en la cárcel e hizo un pedido al presidente Gustavo Petro para que la saque de allí. Mientras tanto, ella se dedicará a la formación de otras reclusas en peluquería para obtener beneficios de rebaja de pena. La ‘infuencer’ mandó un mensaje a sus seguidores.

“Tengo un personaje como ‘Epa Colombia’ y soy la número uno en queratinas. Me equivoqué, pero amiga, vamos a salir adelante, tratemos de hacer las cosas bien delante de Dios”, indicó.

Al respecto, Néstor Morales en Blu Radio habló sobre las declaraciones de la ‘influencer’ y le mandó un mensaje: “Amiga, gracias. ‘Epa Colombia’ tiene una personalidad de esas muy propia, hasta en la cárcel vendiendo productos, ella no deja de ser una comerciante en la cárcel, esa parte la verdad es muy admirable, es una mujer echada para adelante”.

