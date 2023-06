Durante la entrevista, ‘Dímelo King’ le preguntó a Nelson Velásquez su opinión sobre varios intérpretes vallenatos y lo que han hecho en sus carreras, desde lo que admira hasta lo que no le ha gustado.

Fue así como el cantante indicó que tiene bastantes expectativas con Elder Dayán, hijo de Diomedes Díaz, pues considera que canta muy bien y le augura un muy buen futuro.

Sin embargo, fueron más los comentarios desfavorables sobre el género musical y sus intérpretes, pues para él hay personas que no cantan y que están basados en el ‘show’, como hay otros que les hace falta el compañerismo y también hay quienes dejaron el género por probar con más ritmos con tal de ser famosos.

Así, Velásquez aprovechó y mencionó a Silvestre Dangond y la relación que tiene con él, que, dijo, es buena. El exvocalista de Los Inquietos dijo que el único problema que tiene con Dangond es su cambio de estilo.

“Se descarriló porque hizo otras cosas que a mí no me gustaron después. De pronto hacer una fusión, como para molestar, por decirlo, y esta bien, […] pero no seguir un ritmo así y cambiar así como lo que hizo él, no”, aseguró el artista.

Adicionalmente, agregó que él estaría abierto a las posibilidades de hacer este tipo de uniones, pero no se dedicaría de lleno a ellas, comparando la situación con la de Silvestre Dangond.

“No estoy de acuerdo y no voy a decir que no lo haría, pero no que Nelson Velásquez se vaya a meter y a cambiar su estilo como lo hicieron muchos, no”, indicó.