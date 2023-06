¡La inteligencia Artificial ha dejado completamente anonadados a todos! Desde escritos, retratos de personas, audios y demás, es capaz de hacer esta tecnología.

De hecho, a través de su cuenta de Instagram, un usuario compartió el resultado de una canción elaborada por IA. Lo curioso es que la hizo con la voz del cantante vallenato Silvestre Dangond.

Se trata de un vallenato de despecho. “Haz lo que quieras, no cabe duda que este pecho te olvidó, ay, lo que me llevo de ti es una decepción. No me ruegues por favor, ya no me pidas perdón. Vete bien lejos, ya me cansé de tus mentiras y tus celos. Y te repito que contigo nunca vuelvo”, dice la estrofa revelada por el usuario.