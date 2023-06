La gira de Taylor Swift en la Ciudad de México emocionó a miles, especialmente a los fanáticos de la cantante denominados ‘Swifties’ en toda Latinoamérica y México, quienes buscan obtener boletos de manera desesperada.

Por ello, un usuario en TikTok pensó en una idea que fue finalmente brillante para ver cómo se escucharía Taylor cantando en español.

Ante esto, el usuario de nombre Camilo Petrucci utilizó la euforia de Taylor Swift a su favor y le pidió a la Inteligencia Artificial combinar la voz de de la intérprete de ‘Shake it off’ con la de Paulina Rubio y generó una colaboración con la canción ‘Ni una Sola Palabra’ del álbum Ananda, del año 2006.

Revuelo de video viral de Taylor Swift

Este video sorprendió a miles de usuarios de la plataforma china de microvideos y comentaron que la canción podría ser de la propia Taylor Swift y otros comentaron que tendría que hacer una mezcla con una canción de Paty Cantú, considerada la Taylor Swift mexicana.

Hasta ahora, la cantante de country no tiene ninguna canción en español entre su listado, pero en sus siguientes paradas en América Latina, ella podía interpretar algunos versos en este idioma o invitar a algún artista al escenario con ella.

Three more dates added, cuz we’ve waited our whole life! 👏

♥️ August 27 – Mexico City, Mexico

🖤 November 19 – Rio de Janeiro, Brazil

💚 November 24 – São Paulo, Brazil

Visit https://t.co/K1TMzUp3uY for more info on these newly added #TSTheErasTour shows! pic.twitter.com/sd4Rem3ojv

— Taylor Nation (@taylornation13) June 12, 2023