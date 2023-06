Durante seis años, se rumoró que Emilio Osorio, hijo de la vedette Niurka Marcos y Juan Osorio, posiblemente no fuera hijo de él, sino de Bobby Larios, con quien ella tuvo un amorío durante el año 2003.

Esta teoría volvió a la vida luego de que José Manuel Figueroa preguntara a la prensa mexicana acerca del joven durante una charla con los medios de comunicación, a quienes cuestionó si Emilio era el hijo de Bobby Larios y le respondieron que eso se rumoró, pero no era verdad y entonces, el hijo de Joan Sebastian pidió quitar esa parte.

Las consecuencias de esto fue que la cubana escuchó todo, se enojó y explotó contra el cantante y lo trituró con groserías; además, habló de algo muy íntimo sobre él, poniéndolo en evidencia.

¿Qué dijo Niurka sobre José Manuel Figueroa?

La cubana recordó lo siguiente: “José Manuel Figueroa, bobito, ¿te acuerdas cuando medio cog…?, porque no me encontrabas el clítoris, nunca lo encontraste, ¿te acuerdas que me invitaste un fin de semana? nada más estuve ocho horas, porque hablabas tanta mier**, ¿te acuerdas que te lo dije? que el día que se te ocurriera decir una mama** yo iba a abrir el hocico, te dije es importante que sepas donde está el clítoris de la mujer porque el mío nunca me lo encontraste…”

Sin embargo no solo dijo esto, sino que mencionó fechas, porque dijo que cuando ella tuvo el romance con Bobby Larios, su hijo Emilio había nacido, así que era imposible que su hijo fuera hijo de su expareja.

“Mi hijo sabe quién es su papá, porque cuando conocí a Bobby, ya Emilio había nacido en ‘Velo de novia’, y su papá sabe quién es su hijo, pero tú no sabes dónde metes el pin***, estúpido, por eso estás con la pende** esa que no tiene cerebro igual que tú”, dijo la bailarina.