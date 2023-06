Gloria Trevi, controvertida cantante mexicana, dio a conocer que su patrimonio no asciende más allá del millón dólares, de acuerdo con lo dicho en una entrevista con David Broncano, comediante y presentador de televisión en el programa ‘La Resistencia’.

En un video que se compartió de esta interacción, la cantante detenida en Brasil durante el año 2000 junto con Sergio Andrade y su amiga Mary Boquitas, decidió no contestar a la pregunta sobre su dinero en el banco y acerca de su patrimonio.

-¿Dinero en el banco?, le pregunta Broncano.

-No el suficiente, no el suficiente.

-Di una cifra aproximada de patrimonio.

-¿En serio? No llega ni a un millón de dólares, me gusta más investir y me gusta más ayudar.

Gloria Trevi habla de su vida sexual

Igualmente, la cantante habló acerca de su vida sexual y las relaciones que en el mes ha tenido, y aseguró que han sido 16, tanto estando en pareja como sola.

-¿Relaciones sexuales durante el último mes, cuenta sexo clásico un punto; petting o masturbación?

Sobre esta pregunta, Gloria Trevi indicó que no le gustaba mentir, pero luego de hacer cuentas, dijo que en los últimos treinta días, sostuvo 16 encuentros sexuales.