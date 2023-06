Paul Stanley, en ‘La Casa de los Famosos, México’, se abrió con Wendy Guevara, Poncho de Nigris, Emilio Osorio y Bárbara Torres, y decidió compartir información muy interesante acerca del dinero que su fallecido padre, Paco Stanley, le habría dejado como herencia.

La información salió a relucir en una plática cuando el conductor del programa ‘Hoy’ habló de sus compañeros sobre la relación entre su padre y su madre, Mónica Durruti, cuando Poncho le preguntó si habría recibido alguna herencia.

¿Cómo recibió su herencia Paul Stanley?

El presentador reveló que ya recibió la herencia de su padre, quien fue asesinado en el año 1999 a los 57 años de edad, y se convertiría en protagonista de uno de los misterios del entretenimiento más aclamados en el mundo del espectáculo, sin embargo, no reveló la cifra ni dijo cuánto recibió de su padre.

No obstante, la historia fue muy llamativa para Bárbara, quien afirmó que no conoce la historia de vida del presentador ya fallecido además de lo que se sabe de su muerte.

“Tu papá era millonario. Yo no sé mucho la historia, lo único que supe fue que habían asesinado a tu papá, pero la historia no me la sé”, dijo la actriz.

Aunque no dio detalles sobre su herencia, garantizó que fue complicado recibirla: “Pues sí (me dejó algo de herencia), pero sí fue un des**dre”.

¿Qué fue la herencia de Paco Stanley?

Paul Stanley, durante el mes de marzo de año 2019, durante el espacio de ‘A corazón abierto’ del programa ‘Hoy’, dijo que después de seis años de juicio logró validar su herencia.

” Me tocan propiedades, pero con deudas, con muchas deudas porque el juicio duró seis años, entonces al dejar los departamentos prácticamente abandonados, pues mantenimiento, agua, luz, entonces, la verdad es que nosotros no teníamos lana”, dijo el hijo de Paco Stanley.

La relación de Paul Stanley con su papá

Aunque Paul Stanley dejó incógnitas sobre la cantidad de dinero recibida de su papá, de lo que sí habló fue de cómo era su relación con Paco Stanley en sus primeros años de vida, además de cómo se conocieron sus padres, junto con la muerte de su hermano mayor, Paco Stanley Solís.

“Mi papá se casó con una señora que tenía mucha lana, mi jefe no tenía billete y tuvo a mi hermano Paco Stanley Solís, que murió en el 96, de un infarto, mi hermano mayor, trabajaba en producción con mi papá, sí era artista porque pintaba, él tenía un lado muy culto, muy artista y falleció”.

Igualmente indicó que su padre tuvo una relación con su madre, quien en ese tiempo vivía enfrente de la oficina de Paco Stanley mientras seguía vigente su segundo matrimonio.

Paul Stanley recuerda última conversación con su padre, Paco Stanley pic.twitter.com/9Z2T2gV8f2 — Lo + viral (@VideosVirales69) June 12, 2023

“Tuvo otro matrimonio donde sale mi hermano Paco y mi hermana Leslie y pues yo fui un piloncillo que tuvo ahí mi jefe, él estaba casado, conoció a mi mamá, que vivía ahí enfrente de su oficina, mi mamá estaba bien morrita, de 18 años la agarró creo y mi jefe ya tenía casi 40 años y a los 21 años (de mi mamá) me tuvieron”, compartió.

Igualmente informó que Paco no dejó a su segunda esposa, pero que le había puesto un departamento a su madre, los veía, pero su madre ya no aguantó esa situación.

“Ellos siempre me dijeron Paul, pero mi mamá me registra como Francesco Durruti Castillo, con su apellido y ya como a los tres años se pelean mis jefes y mi papá me pone Paul Stanley Durruti“.

El actor también dijo que pasó mucho tiempo con su madre en Italia con su familia, hasta que llegó el día en que su padre pidió a su madre que volvieran.