La representación de la comunidad en el cine y la televisión ha evolucionado significativamente en las últimas décadas, a medida que la sociedad avanza hacia una mayor aceptación y comprensión de la diversidad sexual y de género.

De hecho, esto ha permitido que, en la actualidad, las producciones audiovisuales han comenzado a reflejar estas realidades de manera más auténtica y respetuosa.

¿Cuáles son las mejores películas LGTBIQ+ de todos los tiempos?

La inteligencia artificial hizo ‘ranking’ de las producciones de este género que se han destacado a lo largo de los años.

1. ‘Brokeback Mountain’ (2005)

Dirigida por Ang Lee, esta película narra la historia de amor entre dos cowboys en la década de 1960. Fue un hito en la representación del amor homosexual en la pantalla y fue ampliamente reconocida por su actuación y dirección.

2. ‘Moonlight’ (2016)

Dirigida por Barry Jenkins, esta película ganadora del Premio de la Academia a Mejor Película es un retrato íntimo y conmovedor de la vida de un hombre afroamericano que lucha con su identidad y sexualidad a lo largo de tres etapas de su vida.

3. ‘Paris is Burning’ (1990)

Este documental de Jennie Livingston ofrece una mirada fascinante al mundo de la cultura drag y las bolas en la ciudad de Nueva York en la década de 1980. Explora la vida de las personas LGTBIQ+ y su búsqueda de identidad y aceptación.

4. ‘Call Me by Your Name’ (2017)

Basada en la novela del mismo nombre, dirigida por Luca Guadagnino, esta película ambientada en la Italia de los años 80 sigue el apasionado romance entre un adolescente y un estudiante graduado. Fue aclamada por su hermosa cinematografía y actuaciones emotivas.

5. ‘Blue is the Warmest Color’ (2013)

Dirigida por Abdellatif Kechiche, esta película francesa narra la historia de amor entre dos mujeres y explorar su relación a lo largo de varios años. Ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes y fue reconocida por su retrato íntimo y realista de la vida y el amor LGTBIQ+.

6. ‘Carol’ (2015)

Dirigida por Todd Haynes, esta película está basada en la novela de Patricia Highsmith y sigue la historia de amor entre una joven fotógrafa y una mujer mayor en la década de 1950. Fue elogiada por su dirección, actuaciones y hermosa estética visual.

7. ‘The Danish Girl’ (2015)

Basada en la novela de David Ebershoff, esta película dirigida por Tom Hooper cuenta la historia de Lili Elbe, una de las primeras personas en someterse a una cirugía de reasignación de género. Fue elogiada por las actuaciones de Eddie Redmayne y Alicia Vikander.

