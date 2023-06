En Colombia se está hablando más de ‘Supergirl’ que del mismo Flash, que estrenó película este fin de semana, gracias a la interpretación que hace Sasha Calle, la actriz de origen paisa.

Sasha, de 27 años, nació en Boston, Massachusetts, y sus padres son colombianos, que se regresaron a vivir al país cuando ella tenía 10 años, por lo que la artista maneja a la perfección el idioma español con un marcado acento paisa.

Precisamente, ella publicó este viernes 16 de mayo un par de fotos de su encuentro en las calles de Nueva York con el cantante paisa J Balvin, que está radicado en esa ciudad, donde precisamente está grabando uno de los videos para su nuevo álbum.

“Vea parce el que me vino a visitar el día que sale la peli. @jbalvin familia hermano. Medellín pal mundo papá!”, escribió la actriz que se dio a conocer en 2018, gracias a la producción The Young and the Restless, una novela que gira alrededor de tres familias adineradas en la que interpretó a Lola Rosales, rol por el que fue nominada a los Emmy como mejor artista joven en 2020.

En The Flash, protagonizada por Ezra Miller, Sasha interpreta a Supergirl, cuyo nombre es Kara Zor, fue enviada a la Tierra desde su natal planeta Kripton para proteger a su primo Kar-El (Supermán).

J Balvin tiene inactivas, desde hace 18 meses, sus cuentas en redes sociales.

La actriz mantiene una relación muy cercana con sus raíces paisas, pese a que reconoció en redes sociales que no visita el país desde antes pandemia, pero que espera próximamente reencontrarse con su familia y amigos.

Sasha vivió por más de 10 años en Envigado, en el barrio La Paz, y estudió en el colegio Francisco Restrepo Molina de ese municipio, institución por la que también pasaron los actores Juan Manuel Restrepo y Luis Mesa, el futbolista James Rodríguez, la periodista deportiva Vanessa Palacio y el presentador Héctor Garcés.