Este domingo, durante la transmisión del partido final del Super Bowl entre las Águilas de Filadelfia y los Jefes de Kansas City, en el que este último quedó campeón por tercera vez, se publicó el tráiler oficial de la nueva producción de DC Films, ‘The Flash’, el cual contará con el protagonismo de Ezra Miller como el corredor escarlata.

Durante el corto, de un poco más de dos minutos, se logra apreciar la aparición de personajes reconocidos como los Batman de Ben Affleck y Michael Keaton, y la introducción de Supergirl, interpretada por la actriz de ascendencia colombiana Sasha Calle.

La joven de 27 años había sido elegida por el director de la cinta, el argentino Andy Muschietti (‘It’, ‘Mamá’), quien le dio la noticia en febrero de 2021, después de haber visto la audición de cientos de chicas. “Vi más de cuatrocientas audiciones. El grupo de talentos fue realmente asombroso y fue muy difícil tomar una decisión, pero finalmente encontramos una actriz que estaba destinada a interpretar este papel”, confesó el realizador a Deadline.

Además, se reveló a este mismo medio que el director y jefe de DC Films, Walter Hamada, junto a otros productores, quedaron impresionados con el talento de Calle y el factor que determinó su elección fue la química que logró establecer con Ezra Miller en las audiciones.

Sasha Calle nació en Boston, Estados Unidos, y a la edad de 10 años, se mudó con su madre, Samira Calle, a Colombia, donde permanecieron dos años; la madre de Sasha es colombiana.

La actriz culminó sus estudios en la American Musical and Dramatic Academy y ha trabajado en algunas series como ‘Socialmente torpe’ y ‘The Young and the Restless’, que le valió una nominación al Daytime Emmy Award en 2020.

Con Supergirl, Sasha Calle enfrentará su primer papel protagónico como una superheroína que también es prima de Superman. Este personaje fue interpretado por última vez por Melissa Benoist en la serie homónima de CBS y que fue transmitida desde 2015 hasta 2021. Esta será la primera vez que una actriz de habla hispana tome el rol de Kara Zor-El.

¿Qué hace Supergirl en ‘The Flash’?

En los cómics, Supergirl es una superheroína kryptoniana que se esconde bajo el pseudónimo de Kara Danvers. Su nombre original es Kara Zor-El, lo que significa que es pariente de Superman, concretamente su prima. La joven cuenta con los mismos poderes que Kal-El y juntos colaboran en muchas misiones para salvar la Tierra.

En la película, sin embargo, el personaje de Calle no es aliada de Superman, debido a que el Hombre de Acero no parece existir en esa realidad alternativa a la que viaja Barry. Otra posibilidad es que haya muerto a manos del General Zod, el gran villano de ‘Man of Steel’ que reaparecerá en “The Flash” porque, en esta dimensión alternativa, sigue con vida.

Sea como sea, por lo visto en el tráiler, Supergirl será la carta bajo la manga definitiva con la que contarán Barry Allen y el Batman de Michael Keaton para hacer frente al malvado tirano kryptoniano. De hecho, la heroína vestirá un traje muy distinto al de los cómics, asemejándose al del Superman de Henry Cavill, una pista más que sugiere que ella será su sustituta en ‘The Flash’.