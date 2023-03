Natalia Durán es una de las actrices colombianas más queridas. Es recordada por su participación en importantes producciones como ‘A corazón abierto’, ‘Corazones blindados’, ‘Tiro de gracia’, ‘La viuda negra 2’, ‘Madremonte’, ‘La ley del corazón’, entre otras.

Su vida ha estado llena de obstáculos que, aunque no han sido nada fáciles, ha logrado vencer. Su infancia estuvo marcada por algunos episodios de abuso.

Durante esa etapa, vivió dos abusos, uno por parte de su padre y el otro por un profesor de Educación Física en el colegio en el que estudiaba en Bogotá.

(Lea también: Presentadora de Directv “podría ir a la cárcel” por pleito con su expareja)

Hace unos días, la actriz vallecaucana le concedió una entrevista a su colega Santiago Alarcón para su podcast ‘Meterse al rancho’.

Allí, Natalia decidió abrir su corazón y, entre lágrimas, narró el “infierno” que vivió al ser diagnosticada con Síndrome de Asia y cáncer de tiroides, luego de haberse implantado las prótesis mamarias.

“Mi salud empezó a ponerse mal. Me diagnosticaron arritmias y síncope vasovagal. Me hospitalizaban por largos periodos de tiempo y mi salud cognitiva se empezó a deteriorar, pero no sabíamos por qué era lo que ocasionaba eso”, dijo.