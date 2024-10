El mundo del heavy metal ha perdido a una de sus figuras más emblemáticas: Paul Di’Anno, el primer vocalista de Iron Maiden, falleció a los 66 años en su hogar en Salisbury, Inglaterra, el 21 de octubre de 2024.

Murió Paul Di’Anno, fundador de Iron Maiden

Su muerte fue confirmada por Conquest Music, con quien trabajaba en sus proyectos recientes.

“En nombre de su familia, Conquest Music se entristece al confirmar la muerte de Paul Andrews, conocido profesionalmente como Paul Di’Anno. Paul falleció en su casa de Salisbury a la edad de 66 años”.

Di’Anno, de 66 años, cuyo nombre real era Paul Andrews, se destacó por su poderosa voz en los álbumes debut de la banda, ‘Iron Maiden’ (1980) y ‘Killers’ (1981), que fueron fundamentales para la nueva ola del Heavy Metal Británico (NWOBHM) y ayudaron a cimentar la fama internacional de la banda británica Iron Maiden.

¿Quién era Paul Di’Anno, de Iron Maiden?

Di’Anno nacido el 17 de mayo de 1958 en Chingford, Londres, Di’Anno se unió a Iron Maiden en 1977 y dejó la banda en 1981, siendo reemplazado por Bruce Dickinson.

A pesar de su breve paso por el grupo, su legado perdura entre los aficionados y críticos del género. Después de su salida, continuó su carrera musical con bandas como Battlezone y Killers, además de realizar numerosos trabajos en solitario.

En septiembre de 2024, lanzó The Book of the Beast, un álbum recopilatorio que resume su trayectoria musical. A lo largo de los años, Di’Anno enfrentó múltiples problemas de salud que lo llevaron a actuar en silla de ruedas en varias ocasiones.

Por estos desafíos mantuvo una base de seguidores leales que lo apoyaron a lo largo de su carrera. Su influencia en el género del heavy metal es indiscutible, y muchos músicos actuales citan a Di’Anno como una inspiración.

La noticia de su fallecimiento ha generado una ola de tributos en redes sociales por parte de fans y colegas músicos. Muchos han recordado sus contribuciones a la música y han destacado cómo su estilo vocal ayudó a moldear el sonido del heavy metal en sus inicios.

Sin embargo, nunca dejó de presentarse ante sus seguidores; desde 2023 realizó más de cien conciertos. Recientemente, había tenido la oportunidad de reconciliarse con antiguos compañeros de banda, incluido Bruce Dickinson, desmintiendo rumores sobre una supuesta enemistad entre ellos.

Su fallecimiento ha dejado un vacío significativo en la comunidad del heavy metal, donde sus contribuciones serán recordadas con cariño y respeto.

Paul Di’Anno, de Iron Maiden, estuvo en Bogotá

El legendario cantante llegó el pasado 3 de agosto en el Movistar Arena en Bogotá con el concierto ‘Gigantes del rock’ con talento de artistas icónicos como Dave Evans de AC/DC, Joe Lynn Turner de Deep Purple y Gilby Clarke de Guns N’ Roses.

¿Cuándo viene Iron Maiden a Colombia?

La legendaria banda británica llega a Bogotá con su ‘The Future Past World Tour’ el próximo 24 de Noviembre de 2024 en el Estadio El Campín de Bogotá a las 8:00 p. m.

