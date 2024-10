La historia de la pequeña conmocionó al país, luego de que se le perdiera el rastro el pasado 15 de enero de 2021 cuando Carolina Galván Cuesta recogiera a su hija en una vivienda del barrio Roma, en la localidad Kennedy, suroccidente de Bogotá.

(Vea también: “Crimen de Sara Sofía parece perfecto”: tía de la menor pide resultados al fiscal)

Según comentó la familia de la mujer, ella sufre serios problemas de salud mental, situación que pudo haber influido en la desaparición de la menor y en sus conductas a nivel personal.

De hecho, Galván Cuesta habló en el programa ‘Los informantes’, de Caracol Televisión, y allí reapareció con una imagen renovada hablando sobre varios cambios que ha tenido en su vida desde que está recluida en prisión.

La mujer comentó, por ejemplo, que su relación con Nilson Vladimir Díaz, un hombre 25 años mayor que ella, inició cuando él le ofreció un trabajo para cuidar niños. En ese momento comentó que estuvo, de alguna manera, presa en esa casa y sometida a tratos como los que llevan a cabo dentro de la prostitución.

En ese mismo diálogo, la mamá de la menor sorprendió al ventilar un detalle sobre su vida privada que era desconocido: “Yo la verdad siempre he sido como, no sé… Con los hombres. No me gustan los hombres ni las mujeres”.

Después de ello, comentó que ha sido siempre “más hacia un ladito de los hombres”, aunque su vida amorosa al lado de Díaz fue bastante desagradable, según comentó, puesto que fue obligada por el hombre a ejercer la prostitución para sobrevivir.

Lee También

En cuanto a su verdad sobre la desaparición de Sara Sofía, ella mantiene la misma versión y es que salió a trabajar y al regresar encontró a la niña (como en coma) sobre una cama, pese a que no sabe “si estaba muerta o dopada”.

Contó que no pudo salir de inmediato a denunciar a Díaz, ya que él la amenazó para que no acudiera a las autoridades. Tres días después de ese suceso, el hombre habría tirado a la niña en un caño, según dijo Galván.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.