Jorge Oñate fue uno de los principales íconos de la música nacional. Sus canciones como ‘Mujer marchita’ quedarán en la memoria de sus fanáticos, quienes no pueden creer que el ‘Jilguero de América’ haya muerto.

El cantante, quien lucía muy bien en el último video que grabó, no solo hacía parte de la industria musical. Sus gustos políticos marcaron una tendencia que incluso lo llevaron a tener problemas.

Tal y como lo dijo Congreso Visible, Oñate “fue concejal de su municipio, La Paz, diputado del Cesar, con la mayor votación en 1988 y representante a la Cámara por el Cesar, en fórmula con el doctor Alfredo Cuello Dávila”.

Igualmente, esta participación activa generó que el artista se viera involucrado en escándalos como el de la muerte de su primo Efraín Ovalle Oñate que, tal y como dice La Silla Vacía, sucedió “exactamente cuatro meses después de una caliente campaña a la Alcaldía”.

Pese a eso, en una entrevista con El Espectador, Jorge Oñate argumentó por qué decidió meterse en este mundo: “Yo me incursioné en la política porque quería prestarle un servicio a la gente, como siempre lo he hecho, en mi pueblo”.

“Cuando estuve en Cámara, les di recursos a cinco municipios del Cesar. No le llevé a todos porque no me daba”, dijo el artista a El Espectador