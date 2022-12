Se trata del estadounidense de música country Jake Flint, quien murió a sus 37 años de forma inesperada apenas unas horas después de haberse casado. Aunque se desconocen las causas de su muerte, medios locales aseguraron que se produjo mientras dormía.

La noche en la que dio el “sí, quiero”, que inicialmente lucía como el día más feliz en las vidas de los novios, terminó con un trágico desenlace. Así lo dejó ver en redes sociales la esposa del artista, Brenda, quien no ocultó el dolor que le produjo la pérdida del amor de su vida.

“Deberíamos estar revisando las fotos de la boda, pero en vez de eso tengo que elegir ropa para enterrar a mi marido”, escribió inicialmente en una publicación de Facebook.

El lamentable suceso se dio el pasado sábado, pero aún no se ha determinado el motivo de su muerte. No obstante, su mánager Clif Doyal dio algunas pistas y reveló que esta se dio justo en la noche que se había casado.

“La gente no está destinada a sufrir tanto dolor. Mi corazón se ha ido y realmente necesito que vuelva. No puedo aguantar mucho más. Lo necesito aquí”, agregó la ahora viuda en su mensaje de redes.

De acuerdo con el mánager, que habló con el medio The Oklahoman, el artista era una persona sociable y tenía un increíble sentido del humor. Por su parte, el músico Mike Hosty, que actuó el sábado en la boda del cantante y compositor, recordó que Flint tenía “un gran corazón”.

La esposa de Flint publicó un video en Facebook del día de su boda, en el que los dos aparecen bailando y riendo mientras posaban para una sesión fotográfica, acompañado de un mensaje que decía: “No entiendo”.

Flint lanzó cuatro álbumes de estudio en su carrera, comenzando con su disco de 2016 ‘I’m Not OK’. También fue nombrado artista emergente del año en los premios We Are Tulsa Music Awards en 2018, según Entertainment Weekly.