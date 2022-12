Como es tradición, la revista Time publicó su top 10 de las mejores canciones del año, donde resaltan artistas como Bad Bunny, Anuel, Tokischa, The 1975, Steve Lacy y Sam Smith.

“Estas canciones surgen de algunas de las más grandes estrellas emergentes del reguetón, hip-hop, country e indie rock. Cuentan historias vividas, cierran brechas culturales y este año nos hicieron bailar y llorar”, comentó Time.

1. Tití me preguntó, Bad Bunny

Bad Bunny no es solo el artista con el mejor álbum (‘Un verano sin ti’), según Time, sino también el cantante con la canción número uno de este año.

De acuerdo con la revista, en los últimos años se tiene una regla de no seleccionar el mismo artista para mejor álbum y mejor canción, “pero tuvimos que romper la tradición por Bad Bunny, que está en lo más alto de nuestras listas. Un verano sin ti es una colección impecable de inicio a fin y ‘Titi me preguntó’ es la joya de la corona”.

2. Delincuente, Tokischa x Anuel AA x Ñengo Flow

En el lugar número dos está ‘Delincuente’, otro tema en español, a cargo de los artistas puertorriqueños y la rapera de República Dominicana Tokischa.

“Si bien el ritmo estruendoso y las letras obscenas son suficientes para hacer que tu corazón se acelere, la verdadera estrella de ‘Delincuente’ es la confianza de Tokischa”, señala Time.

3. Part of the band, The 1975

La banda británica de pop y rock ocupa el tercer lugar con su tema ‘Part of the band’, de su último álbum ‘Being funny in a foreign language’.

En entrevista con Apple Music, Matty Healy, vocalista de The 1975 aseguró que la canción no tiene coherencia en su narrativa: “era solo esta creencia de que podía hablar”. Sobre esto, la revista Time expone que sin importar lo que signifique, suena genial.

4. F.N.F., Glorilla & Hitkidd

Como la “canción del verano” y “para las mujeres solteras de todo el mundo” describe Time la canción F.N.F. de la rapera estadounidense Glorilla y el productor Hitkidd.

“Glorilla ofrece una grandilocuente y descarada celebración de la nueva vida de soltera”, dice la revista.

5. Bad habit, Steve Lacy

El estadounidense Steve Lacy, de 24 años años logra la posición número cinco de las mejores canciones de este 2022 con su single Bad habit, pues, de acuerdo con Time, “es una mezcla conmovedora y suave de anhelo melancólico”.

6. ChevyS10, Sudan Archives

Chevys10, del álbum ‘Natural Brown Prom Queen’ le otorga el lugar número 6 de las mejores canciones a Sudan Archives, violinista, cantante y compositora estadounidense. Es “un tratado dance-pop de vanguardia para todas las edades”.

7. Finesse, Pheelz ft. BNXN

El tema Finesse, que en febrero fue utilizado masivamente en TikTok, es para Time la séptima mejor canción de este 2022, “el estribillo es uno de los más pegadizos del año”. El single, que ya suma 57 millones de reproducciones en Youtube estuvo a cargo del productor Pheelz y del cantante BNXN, ambos nigerianos.

8. Unholy, Sam Smith ft. Kim Petras

Unholy, del cantante inglés Sam Smith y de la artista alemana Kim Petras es todavía una de las canciones más utilizadas en la plataforma de TikTok. No solo ocupa el octavo lugar en la lista de la revista Time, sino también, llegó al lugar número 1 de los Billboard Hot 100, lográndose una hazaña histórica: Smith y Petras son los primeros artistas abiertamente no binarios y trans en ocupar el lugar más alto.

9. Kind of girl, MUNA

“La esperanza de la banda brilla en esta canción, una pista acústica llena de emoción que evoca una sentida balada country”, asegura Time sobre ‘Kind of girl’ de MUNA, banda estadounidense de indie pop formada por Katie Gavin, Josette Maskin y Naomi McPherson.

10. Jack, Hardy

Para la revista Time, “Jack es un excelente ejemplo de la destreza en desarrollo” del cantante Hardy, de quien aún se conoce poco. Este tema, que “ofrece giros convincentes de la música country” suma más de 2.3 millones de reproducciones en Youtube.