Conchata Ferrell, reconocida por interpretar a la ama de llaves de Charlie Sheen en ‘Two and a Half Men’, falleció, confirmó el medio especializó TMZ.

Informes citados por ese portal indican que la actriz murió el martes, sobre las 12:30 del mediodía, por complicaciones posteriores a un paro cardíaco.

De acuerdo con el medio, Conchata Ferrell falleció “pacíficamente”, rodeada de su familia en el Hospital Sherman Oaks.

El esposo de la actriz le dijo a TMZ, en julio, que ella había sido trasladada a un centro de atención después de más de 4 semanas en una unidad de cuidados intensivos.

De igual forma, el portal destacó que Farrell había sufrido un paro cardíaco en julio. Así mismo, estaba conectada a un respirador y con diálisis.

Deadline destacó que muerte estuvo ligada a estos sucesos por las complicaciones después del ataque cardíaco.

El actor que interpretó a Charlie Harper lamentó en su cuenta de Twitter la partida de su compañera de set.

an absolute sweetheart

a consummate pro

a genuine friend

a shocking and painful loss.

Berta,

your housekeeping

was a tad suspect,

your “people”keeping was perfect.

💕©️💕 pic.twitter.com/cJMK8APgQV

— Charlie Sheen (@charliesheen) October 13, 2020