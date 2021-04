green

Los usuarios de la herramienta Instagram se pegaron un buen susto al leer la noticia de la muerte del padre del cantante de reguetón Kevin Roldán, pues asociaron la foto con el titular y pensaron que el fallecido era el cantante caleño de 28 años.

Peter Roldán no solo era el padre del cantante, sino que fungía como su ‘mánager’.

En 2019, el reguetonero, que ha protagonizado algunos escándalos, se confesó con el programa ‘La movida’, del Canal RCN, y dijo que su vida era más traqnuila después de que una grave enfermedad pulmonar que sufrió su padre lo hizo recapacitar.

“Mi papá estaba muy grave; fue uno de los momentos más tristes de mi vida. Tenía muchos problemas, especialmente con mis disqueras, y todo por ser egocéntrico”, comentó el artista.

Agregó que le hizo una promesa a Dios: si su padre sobrevivía a una operación de alto riesgo, cambiaría su vida.

De acuerdo con Roldán, Dios le concedió su deseo y, según él, le dio una segunda oportunidad para dejar los excesos y los escándalos que han marcado su carrera.

La expareja y madre del hijo de Kevin Roldán, Lina Arroyave, le dijo a Caracol Radio hace unos meses que ya no amaba a Roldán: “No, creo que no hay razones para yo seguir enamorada de él. Bueno tal vez podría haber una y sería porque es el papá de mi hijo, pero no es buen papá”, dijo la mujer, que es conocida en Instagram.