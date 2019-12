“Descansa en Boogie Wonderland, 10 de noviembre 1974 – 24 de diciembre de 2019”, escribió Fenton en su cuenta de Instagram, junto a una foto de Willis, en referencia al hit de 1979 que coescribió para el grupo Earth, Wind and Fire.

En la cuenta de Instagram de la propia Willis se publicó la captura de un artículo sobre su muerte, junto a la leyenda: “Estamos extremadamente sorprendidos y devastados por compartir esta noticia”.

Willis, quien escribió ‘I’ll Be There For You’ -el exitoso tema de la famosa serie de comedia ‘Friends’- así como varias canciones para Earth, Wind and Fire, fue inscrita en el Salón de la Fama de los Compositores en 2018.