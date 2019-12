En la batalla contra esa enfermedad, la vocalista llevaba “17 años”, agregó la comunicación a la que hizo referencia el medio inglés.

Marie era una de las integrantes del famoso grupo sueco Roxette junto a Per Gessle, quien le dedicó un mensaje a su compañera al enterarse de su muerte.

En el trino que escribió, Gessle le expresó “lo honrado” que se sintió por haber tenido la oportunidad de conocer su “talento”, así como su “generosidad”.

Asimismo, recordó las muchas noches que pasaron juntos en su apartamento, “compartiendo sueños imposibles”.

Esa publicación, en la que el artista también se refirió a la familia de la fallecida, la compartimos a continuación. “Las cosas jamás serán las mismas”, es la última frase del trino.

Time goes by so quickly. It’s not that long ago we spent days+nights in my tiny apartment sharing impossible dreams. And what a dream we eventually got to share! I’m honoured to have met your talent+generosity. All my love goes to you+your family. Things will never be the same. pic.twitter.com/CTegAUGrXG

— Per Gessle (@PartyPleaser) December 10, 2019