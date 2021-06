Los detalles iniciales de lo sucedido en Cali, que no han sido confirmados en su totalidad por las autoridades de la capital del Valle del Cauca, los entregó ‘Patio 4 Music’, amigo de la víctima, en un video de Facebook, cuando el intérprete todavía estaba vivo.

“Acabo de recibir la noticia de que a ‘Junior Jein’ le hicieron un atentado. Me llamaron personas muy preocupadas; yo estaba ya durmiendo”, afirmó el allegado.

Luego, agregó que al principio pensó que todo era una estrategia publicitaria para el lanzamiento de la nueva canción de su amigo, pero cuando marcó al celular de este se dio cuenta de que sí estaba herido.

“Llamé al número de ‘Junior’ para saber si era verdad o mentira y me contestó alguien, que no diré el nombre, y me dijo: ‘Papi, yo tengo el número de ‘Junior’, estamos entrando a la clínica, vamos para el quirófano y ‘Junior’ está vivo. […] Está mal, pero está vivo’. Y me colgó”, contó ‘Patio 4 Music’.