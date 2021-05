green

‘Los Montañeros’ se unieron a la larga lista de ‘influenciadores’ y famosos del país que criticaron al Gobierno Nacional por la reforma tributaria que presentó hace un par de semanas, la misma que tiene a miles de colombianos manifestándose en contra desde el pasado miércoles.

De hecho, tal ha sido la presión popular durante los últimos días que este viernes se conoció que el presidente Iván Duque cedió un poco y le pidió al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que redacte un nuevo texto para presentar ante el Congreso y lograr su aprobación.

La familia Giraldo publicó en su cuenta de Instagram un video en el que rechazó enérgicamente la tributaria que diseñó el Gobierno, indicó que, como la mayoría de ciudadanos, no la apoya, y le pidió a la clase política que cambie las prácticas que han hecho que el presupuesto nacional no se aproveche de la mejor manera.

La primera en hablar fue doña Socorro, la madre de la familia, quien fue la que se mostró más contrariada por el proyecto de ley. “No vamos a apoyar la hijuep… reforma tributaria. A mí me tocó muy duro sacar adelante a estos muchachos. Yo soy colombiana y puedo opinar, me duele que le hagan todo esto a los colombianos, porque nos ha tocado aguantar hambre como un berraco para poderle dar a mis hijos. Yo trabajé en casas de familia muchos años, era muy poco lo que me ganaba. Ahora el Gobierno promete muchas cosas, llega el día que se encaraman y no cumplen con nada. ¿No les da vergüenza? Cumplan con todo lo que dicen, por favor. No apoyamos esa reforma tributaria, hijuep…, para nada“, señaló con mucha rabia la señora.

Después de ella intervino Alejandro, quien acotó: “Acá nos vamos a ver perjudicar todos, todo el pueblo colombiano. La clase baja, media, alta. Hacer empresa en este país es muy difícil, esto va a afectar a todo el pueblo colombiano. Felicitaciones a todas las personas que están marchando“.

El último turno fue para Álex, que se mostró indignado por el hecho de que el Gobierno presente una reforma como esta en medio de una pandemia.

“¿Por qué una reforma en plena pandemia? Debido a la pandemia es que muchas empresas están apenas saliendo adelante otra vez, y llegan y clavan la reforma. El pueblo se dedica a camellar. ¿Quién administra la plata? Aquellos. ¿Por qué se pierde? Qué vamos a saber. Entonces que se la rebusquen de otro lado, que la saquen de todo lo que se han llevado, que no nos desangren más. En pleno pico de una pandemia, la gente prefiere arriesgarse porque este país está en la olla“, expresó el joven.

El video del descargo de ‘Los Montañeros’ contra el gobierno lo puede ver completo en su cuenta de Instagram, a la que puede acceder aquí.