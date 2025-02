La canción ‘El Secuestro’ del compositor Juan Fabio Lagos y grabada por ‘Mono’ Zabaleta fue bajada del canal de YouTube del artista como parte del proceso legal en su contra que le prohíbe interpretar el tema en conciertos y explotarlos en sus plataformas digitales. Hace unas semanas fue retirada de Spotify.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el abogado Mauricio Maestre, especialista en derechos de autor y defensa de Lagos, explicó que este tema musical en la voz del sandiegano no puede ser reproducido en la radio, razón por la cual pidieron apoyo a Sayco para que sea el puente entre los medios de comunicación.

Del mismo modo, compartió varios mensajes que le han enviado creadores de contenidos de vallenato que usaban esta canción para ambientar sus videos, quienes recibieron un “strike” o sanción de YouTube por usar el tema.

“Aclaro: ‘El Secuestro’ se bajó de los canales oficiales del Mono Zabaleta. No es mi intención afectar a terceros que no tienen nada que ver con el conflicto. Ya algunos me han escrito y haré lo posible por darles una mano”, señaló.

La decisión de retirar ‘El Secuestro’ de las plataformas digitales surgió luego de que Juan Fabio Lagos revelara que ‘Mono’ Zabaleta incumplió los acuerdos de pago de dicha canción que grabó en el álbum ‘Mono’ lanzado en febrero de 2024.

“’Mono’: has pasado a la historia como el primer artista vallenato que le bajan una canción por no respetar los derechos de autor. Yo me siento orgulloso de eso porque es mi trabajo, pero no es un tema personal contra ‘Mono’ Zabaleta, es la defensa de los derechos de uno de mis clientes y se logró lo que dije que iba a pasar. En lo sucesivo, seguirán bajando las canciones tanto de YouTube como de otras plataformas”, dijo el abogado Maestre.