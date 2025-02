Un hombre identificado como ‘Chucho cumbia’, reconocido ‘influencer‘ bumangués, fue capturado en un operativo conjunto entre la Sijin y el Goes que fue llevado a cabo en el área metropolitana de Bucaramanga.

Según información preliminar, el procedimiento de este martes 4 de febrero estaría relacionado con la ocupación y comercialización ilegal de terrenos en predios de la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (Cdmb) y la Alcaldía de Bucaramanga en los sectores Las Hamacas y Betania.

(Lea también: Los primeros días de ‘Epa Colombia’ en prisión: no sale de su celda y firmó un documento para no hablar con medios)

El operativo dejó un total de 33 personas capturadas por invadir predios del municipio para engañar a otras personas con falsas escrituras. Entre estos detenidos se encuentra ‘Chucho cumbia’.

En redes sociales circuló la propia versión del hombre, señalando que la captura del ‘influencer’ ocurrió en medio de la grabación del procedimiento policial. El hombre aseguró que estaba en el terreno como “periodista”.

En un video en vivo compartido en sus plataformas, el creador de contenido, que cuenta con 63.6 mil seguidores en Facebook, aseguró que su detención es injusta y que solo documentaba lo que estaba ocurriendo en el lugar.

(Lea también: Marilyn Oquendo cuenta deslealtad de Karina García y confirma por qué ya no son amigas)

“Me están llevando, mire, estoy siendo detenido por las autoridades que no me quieren decir por qué. Sin yo hacer nada, me van a llevar al CAI”, dijo el hombre en medio de la transmisión. “Me capturaron acá haciendo un en vivo, nadie explica por qué lo capturan a uno”.