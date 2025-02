Jair López, representante legal de Los Inquietos del Vallenato, denunció que, al conocerse la sentencia a cuatro años de prisión en contra del cantante Nelson Velásquez, miembros de su equipo de trabajo han recibido amenazas de muerte. Así lo anunció en un video compartido en redes sociales.

(Lee también: Nelson Velásquez reacciona a la sentencia de cuatro años de prisión: “Condenado a estar en sus corazones”)

El empresario aclaró que el cantante Nelson Velásquez no irá a la cárcel tras conocerse el fallo del Tribunal Superior de Medellín y entregó su versión de los hechos, asegurando que el interés de Los Inquietos del Vallenato no fue perjudicarlo.

“Nelson Velásquez no va a ir a la cárcel porque no tiene antecedentes penales. Si cumple las exigencias de la sentencia no va a tener ningún problema. Nuestro interés no fue perjudicarlo, por el contrario, siempre quisimos ayudarlo”, contó.