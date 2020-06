View this post on Instagram

Gente! A gente sabe que quem voa muito, vira e mexe tem uma complicaçaozinha, né? Então olha só: se nos últimos 5 anos você teve algum voo cancelado, atrasado ou bagagem extraviada, você pode receber até R$1.000,00 na sua conta em menos de 48 horas! É só mandar uma direct pra @tenteivoar e contar pra eles o que aconteceu. E pronto: caso o seu voo tenha demorado mais de 5 horas para chegar ao destino final ou tenha tido alguma bagagem extraviada, eles simplesmente depositam o dinheiro na sua conta! Manda mensagem pra eles que eles explicam tudo bonitinho! O motivo do atraso/cancelamento não pode ter sido mau tempo e eles não estão atendendo casos recentes de cancelamento devido ao coronavírus! ❤️ Marca aqui também algum amigo que já teve problema com voo ou com bagagem!! *publi